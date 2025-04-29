Eski danışmanı “iki Pete’in hikayesini” anlattı: Paranoyak, takıntılı…

ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinin tartışmalı isimlerinden Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’deki Husilere yönelik saldırı planlarını bir gazetecinin de bulunduğu Signal grubunda paylaşmasıyla gündeme gelmesinin ardından Trump’ın da desteğiyle görevde kalmayı sürdürüyor. Hegseth’in görevden uzaklaştırılan eski danışmanı Colin Carroll, 28 Nisan Pazartesi günü katıldığı bir podcast yayınında, Pentagon şefi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Carroll, "The Megyn Kelly Show" isimli programda Hegseth’in kamuoyu önündeki imajı konusunda hem paranoyak hem de takıntılı olduğunu iddia etti.



“GÜNÜNÜN YARISINDA SIZINTI SORUŞTURMASIYLA UĞRAŞIYOR”



Colin Carroll, Pete Hegseth’in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick ile birlikte Pentagon’da başlatılan “sızıntı” soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Üç isim, görevden uzaklaştırılmalarına yaptıkları ortak bir açıklama ile tepki göstermişti.



Axios haber sitesinin aktardığına göre, Kelly’nin podcast yayınına katılan Carroll, ABD Savunma Bakanı Hegseth’in kamuoyuna “Signalgate” olarak yansıyan skandalın ardından “takıntılı, tedirgin, çoğu zaman agresif ve medyaya sızan bilgilerle meşgul" bir hal aldığını anlattı.

“Bence bu, ekibi biraz tüketti” diyen Carroll, “Bakanın bir gününe pasta grafiği üzerinden bakarsanız, bu noktada bu grafiğin yüzde 50’sini muhtemelen sızıntı soruşturması oluşturuyordur” değerlendirmesinde bulundu.



“HEM YETENEKLİ HEM FEVRİ”



Carroll, yayında iddialarını sürdürerek, Hegseth’in kamuoyunda kendisi hakkında yer alan disiplinsiz olduğu ve çok içki içtiği yönündeki imajı kırmak için ordu mensuplarıyla sabah yaptığı egzersizlerin video kaydını aldıracağını söyledi.



Kelly’nin Hegseth’in iyi olup olmadığına yönelik sorusuna da yanıt veren Carroll, “Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Emin değilim” diye konuştu. Pentagon şefini “iki uç arasında gidip gelen” bir kişi olarak tarif eden Carroll, Hegseth’in hem yetenekli hem fevri olduğunu anlattı.



TRUMP, HEGSETH’E DESTEĞİNİ YİNELEDİ



ABD Başkanı Trump, “savaş planlarının” paylaşıldığı Signal grubunda bir gazetecisi bulunan ve böylelikle “Signalgate” skandalını kamuoyuna duyuran The Atlantic dergisine pazartesi günü verdiği röportajda, Savunma Bakanı Hegseth’e olan desteğini yineledi. Hegseth’in “toparlayacağını” savunan Trump, “Onunla konuştum; olumlu bir konuşmaydı. Ama onunla bir konuşma yaptım” dedi.