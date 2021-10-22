Eski Deutsche Bank çalışanı olduğu söylenen muhbire 200 milyon dolar ödül

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Libor faiz oranı kriterinin manipüle edilmesiyle ilgili yapılan soruşturma için muhbirlik yapan eski bir Deutsche Bank çalışanına, 200 milyon dolar ödeme yaptı. Bu ABD ihbar programıları kapsamında şimdiye kadar verilen en büyük ödeme oldu.

Phillips & Cohen'in muhbir avukatı Erika Kelton, "Bu tarihi bir olay, ABD'deki ihbarcı programlarının hiçbirinde bu kadar büyük başka bir ödül bilmiyorum" dedi.

Hukuk firması Kirby McInerney yaptığı açıklamada, ihbarcıyı "2012'de kapsamlı bilgi, belge ve ticaret bilgisi sağlayan" bir müşterisi olarak tanımladı.

CFTC tarafından yapılan açıklamada bankadan ya da dosyadan bahsedilmedi. Ancak Financial Times'a konuşan bazı kaynaklar ödülün yaklaşık on yıl önce bankacılar tarafından hileli olduğu tespit edilen Libor faizinin manipüle edilmesine ilişkin soruşturmanın ardından Deutsche Bank tarafından ödenen 2,5 milyar dolarlık bir uzlaşmayla ilgili olduğunu söyledi.

Deutsche Bank konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ŞİMDİYE KADAR VERİLEN EN BÜYÜK ÖDÜL 114 MİLYON DOLAR

Perşembe günü verilen ödül, 2010’da finansal kurumlara yönelik yürürlüğe giren kapsamlı Dodd-Frank yasasından bu yana en büyük miktar oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en büyük muhbir ödülünü vermiş, rakam 114 milyon dolar olmuştu.