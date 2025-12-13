Eski devlet başkanı, görevi devrettikten 1 ay sonra tutuklandı
13.12.2025 05:38
Son Güncelleme: 13.12.2025 05:43
AA, Reuters
Bolivya'nın önceki Devlet Başkanı Luis Arce, görevi devretmesinden 1 ay sonra "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mahkeme Arce'yi tutukladı.
Bolivya’da mahkeme, yolsuzluk soruşturmasında önceki gün gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Luis Arce'nin 5 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Başkent La Paz’daki bir cezaevinde tutulacağı açıklanan Arce’nin, eski Devlet Başkanı Evo Morales döneminde ekonomi bakanı olarak görev yaptığı sırada, yerli topluluklar için ayrılan fonların usulsüz kullanımıyla bağlantılı ekonomik suçlamalarla yargılanması bekleniyor. Dava için 12 Mayıs 2026 tarihine duruşma günü verildi.
Dün görülen duruşmada konuşan ve suçlamaları reddeden Luis Arce, “Bana yöneltilen suçlamalar tamamen siyasidir. Hükümet günah keçisi arıyor” dedi.
Arce savunmasında, söz konusu fonun yalnızca bir toplantısına tesadüfen katıldığını, savcılığın dile getirdiği işlemlerden haberdar olmadığını belirtti.
Arce’nin tutuklanması, merkez sağcı Rodrigo Paz’ın ekim ayında yapılan ikinci tur seçimleri kazanarak solcu MAS partisinin 20 yıllık iktidarını sona erdirmesinden yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti.
Luis Arce, 2020–2025 yılları arasında Bolivya devlet başkanlığı görevini yürüttü. Ocak–Kasım 2019 döneminde ise ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.