Eski devlet başkanı Kirchner'e 6 yıl hapis ve kamudan men cezası

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararı, Yüksek Mahkeme tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, oy birliğiyle Kirchner'in avukatlarının itirazını reddetti ve 6 yıl hapis cezasını onadı.

Ömür boyu kamu görevlerinden de men edilen 72 yaşındaki Kirchner, kararı "siyasi ve yargısal bir cadı avı" olarak nitelendirdi. ​​​​​​​

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, kararı memnuniyetle karşıladığını ve dokunulmazlık devrinin sona erdiğini belirtti.

Bu arada, başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte toplanan onlarca Kirchner yanlısı kararı protesto etti ve eski devlet başkanına destek verdi.

Arjantin basınında çıkan haberlerde, Kirchner'in cezasını evde tamamlayabileceği ve son kararı yerel mahkemenin vereceği bilgisi paylaşıldı.