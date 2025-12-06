Eski doktora 38 hastaya cinsel saldırı suçlaması

İngiltere’de eski bir doktor, aralarında 13 yaş altı bir çocuğun da bulunduğu 38 hastaya yönelik cinsel suçlamalarla yargılanacak.

Savcılık, 38 yaşındaki Nathaniel Spencer’ın, çalıştığı dönemde hastalarına karşı “çok sayıda ciddi cinsel saldırı” suçlamasıyla itham edildiğini açıkladı.

Savcı Ben Samples, Spencer’ın iki devlet hastanesinde 2017 ile 2021 yılları arasında görev yaptığı sırada suçlamaların ortaya çıktığını belirtti.

Savcılara göre Spencer, 15 cinsel saldırı, 17 tecavüz ve bir tecavüz teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya. Ayrıca 13 yaş altı bir çocukla ilgili bir düzineye yakın ek suçlama yöneltiliyor. Bu suçlamalar da cinsel saldırı ve tecavüz içeriyor.

Savcılık ve polis, kaç çocuğun mağdur edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Samples, soruşturmanın Staffordshire Polisi tarafından yürütüldüğünü ve delillerin ayrıntılı şekilde incelendiğini vurgulayarak, “Mevcut kanıtlar davanın mahkemeye taşınmasına yetecek düzeyde ve kamu yararı gereği ceza davası açılması uygun görüldü.” dedi.

Spencer, 20 Ocak’ta North Staffordshire Justice Centre’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.