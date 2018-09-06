Silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı eski militanları burslu tıp eğitimi almak için Küba’ya gitti.



Kolombiya hükümetiyle 2 yıl önce imzaladıkları barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC militanlarının meşru hayata katılımları devam ediyor.



Barış anlaşmasının garantörlerinden Küba’nın sağladığı bursla tıp eğitimi alacak toplam bin öğrenciden 196’sı daha Kolombiya’dan ayrılarak bu ülkeye gitti.



Geçen yıl eğitimlerine başlayan 189 eski FARC militanının bulunduğu adada her yıl 200 öğrencinin daha eğitimlerine başlaması planlanıyor.



Eski FARC’ın ve yeni kurulan siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, burslu öğrencileri Küba’ya uğurlamak için geldiği Bogota El Dorado Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.



“Timochenko” ismiyle de bilinen FARC Genel Başkanı Londono, “Buraya öğrencileri uğurlamaya gelmek çok duygulandırıcı. Bu program barış anlaşmasıyla elde edilen kazanımlardan sadece biri. Bu öğrencilerin eğitim alacaklarını ve Kolombiya’ya hizmet edeceklerini bilmem memnuniyet verici.” dedi.



Küba’da 2022 yılına kadar devam edecek eğitim programından, eski FARC militanlarının yanı sıra çatışmanın kurbanları ve güvenlik güçleri de yararlanacak.



ÖRGÜTÜN SİLAHSIZLANMA VE ANLAŞMA SÜRECİ



Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart 2017'de geçilmişti.



FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran 2017'den sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.



FARC, geçen yıl 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Devrimci Gücü) ismini almıştı.



Örgüt, seçimlerden ağır bir mağlubiyet almış olsa da barış anlaşması gereği Kolombiya Kongresi'nin her iki kanadında toplam 10 sandalye ile temsil ediliyor.