Eski Filipin lideri tutuklandı

Uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine dönüşü sırasında tutuklandı.



Bugün Hong Kong'dan Manila’ya dönen Duterte’nin UCM’nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı kapsamında gözaltı merkezine götürüldüğü bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, UCM’den gönderilen tutuklama kararının INTERPOL Manila bürosuna ulaştığı doğrulanırken, "Eski Devlet Başkanı şu anda yetkililerin gözetiminde" ifadeleri kullanıldı. Duterte'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



"TUTUKLANMAYA HAZIRIM"



Duterte dün Hong Kong'da yaptığı bir açıklamada UCM’nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti. Uyuşturucuya karşı verdiği savaşın meşru olduğunu savunan Duterte, meşru müdafa dışında polise uyuşturucu şüphelilerini öldürme emri vermediğini vurgulamıştı.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMAKLA SUÇLANIYOR

Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Duterte’nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor.