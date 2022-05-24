Eski Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye'ye NATO desteği

Finlandiya'nın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Stubb, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini söyledi.



Stubb, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı. Anladığım kadarıyla bunlardan biri PKK ile diğeri ise silah ambargosu ile bağlantılı" diyen Stubb, Türkiye’nin F-35’lere ilişkin son talebinin ise doğrudan Finlandiya ve İsveç ile ilişkili olduğunu kaydetti.



Stubb, "Şimdi benim deneyimime göre, bu konular çözüme kavuşturulabilir fakat bu kaygılarla ilgili gerekenler yapılmalı" şeklinde konuştu.

48 yaşındaki Finlandiyalı politikacı Stubb (sağda), ülkesinde 2008-2011 döneminde Dışişleri Bakanı, 2011-2014 döneminde AB ile İlişkilerden Sorumlu Ticaret Bakanı, 2014-2105 döneminde Başbakan ve 2015-2016 döneminde de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

''TÜRKİYE'NİN KAYGILARI CİDDİYE ALINMALI''



İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya yaptığı başvurunun ardından üyeliğe kabul edilmesinin Birlik için önemli bir katkı olacağını vurgulayan Stubb, “Biz, NATO ile son derece uyumlu ülkeleriz fakat Türkiye’nin kaygıları ciddiye alınmak zorunda. Bir çözüm bulacağımız konusunda umutluyum” ifadesini kullandı.



Stubb, Finlandiya’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecini desteklediğini hatırlatarak, "Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkiler her zaman çok iyi olmuştur" dedi.

VETO GEREKÇELERİ 5 BAŞLIKTA TOPLANDI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin veto gerekçelerini şu başlıklarda duyurmuştu:



-Teröre verilen desteğin son bulması,



-Terörün finansman kaynağının kurutulması,



-PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması,



-Türkiye'ye yönelik ambargoların kaldırılması ve teröre karşı küresel işbirliği.



Yapılan açıklamada, "Türkiye, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut garantiler beklemektedir" denilmişti.