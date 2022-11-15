Eski First Lady Michel Obama'dan itiraf: Görünüşümden nefret ediyorum

ABD'nin eski First lady'si Michelle Obama, yeni kitabında kendisi hakkında kullandığı bazı ifadelerle gündemde. Dış görünüşünden nefret ettiğini belirten Obama, corona virüs salgını sırasında "düşük seviyeli depresyon" yaşadığını da anlattı.

Eski First Lady Michel Obama'dan itiraf: Görünüşümden nefret ediyorum

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Barack Obama ve Michelle Obama'nın resmi portreleri Beyaz Saray'da

Barack Obama ve Michelle Obama'nın resmi portreleri Beyaz Saray'da

Eski ABD first lady'si Michelle Obama yeni kitabında kendisi hakkında "58 yıldır korku dolu zihnimle yaşıyorum. Beni huzursuz ediyor. Beni zayıf görmekten hoşlanıyor" ifadeleri kullandı

Obama, "Taşıdığımız Işık" adını verdiği 2. anı kitabında "Her zaman ve ne olursa olsun" dış görünüşünden nefret ettiğini belirtti.

Eski ABD First Lady'si 2018'de çıkardığı "Benim Hikayem" adlı kitabının üzerine inşa ettiği yeni kitabında özellikle boyuyla ilgili güvensizlik yaşadığını açıkladı.

Seçmediği bir hayat arkadaşına benzettiği "zihninin bir kısmının" sürekli olarak görünüşü hakkında olumsuz düşünceler beslediğini belirtti.

PANDEMİDE DEPRESYON YAŞADI

Eski First Lady Michel Obama'dan itiraf: Görünüşümden nefret ediyorum - 1

Obama ayrıca pandemi sırasında "düşük dereceli" bir depresyon yaşadığını da kabul etti.

Michelle Obama kitabında "Kendisini daha az iyimser hissettiğini ve gelecek hakkında makul bir şekilde düşünemediğini" de belirttti.

2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın seçilmesinin acı verici olduğunu da kaydeden Obama "Başkan olarak kocamın yerini alan adamın açıkça etnik hakaretler kullandığını duymak beni derinden sarstı" dedi.

Michelle Obama, Amerikan ABC kanalına verdiği röportajda ise Joe Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını desteklemekte tereddüt etti

Başkanlığın zor bir iş olduğunu söyleyen Obama, "Biden'ın zor koşullar altında yapabileceğinin en iyisini yaptığını" söyledi.

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