Eski Fransa Başbakanı Philippe'nin ofisinde yolsuzluk araması

Fransız makamları, Le Havre Belediye Başkanı da olan eski Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in belediye başkanlığı ofislerinde "yolsuzluk" araması yaptığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre bir adli kaynak, yetkililerin, olası yolsuzluk ve mali usulsüzlüklerle bağlantılı bir ön soruşturma kapsamında arama yaptığını söyledi.

Fransa'da bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un yerine geçebilecek potansiyel bir aday olarak görülen Philippe'ten henüz bir açıklama gelmedi.



Fransız Le Monde gazetesi daha önce soruşturmanın doğrudan Philippe'in yanı sıra bazı yardımcılarını da hedef aldığını bildirmişti.