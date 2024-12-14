Eski futbolcu Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu

Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelashvili oldu.

Eski futbolcu Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin adayı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelashvili, ’ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefet partileri, 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıkları için aday göstermedi.

Mevcut cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimleri tanımadığını ve makamını terk etmeyeceğini açıkladı.

Kavelashvili, 1997-1999 yıllarında Machester City forması giydi.

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