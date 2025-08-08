Eski Google yöneticisinden "15 yıllık distopya" uyarısı: Nedeni yapay zeka olmayacak!

Google’da 11 yıl yöneticilik yapmış teknoloji girişimcisi ve yazar Mo Gawdat, yakın geleceğe dair karanlık bir tablo çizdi.



Daily Mail'de yer alan haberde, Gawdat'ın “CEO Günlüğü” adlı podcast programında yaptığı açıklamalara yer verildi. Gawdat, programda sadece iki yıl içinde distopik bir döneme girileceğini söyledi.



George Orwell’in ünlü “1984” romanını andıran bu karamsar dönemin 12-15 yıl süreceğini belirten Gawdat'a göre bu sürecin asıl sorumlusu beklenen gibi yapay zeka değil, insanların kendisi olacak.



“Çok yabancı bir dünyaya hazırlanmalıyız” diyen Gawdat, yaşanacak distopyanın özgürlük, insan ilişkileri, eşitsizlik ve gerçeklik gibi temel kavramları kökten değiştireceğini vurguladı.

"YAPAY ZEKA KÖTÜ İNSANLARIN ELİNE GEÇECEK"



Gawdat, “Kötü niyetli kişiler yapay zekayı, vatandaşları aldatmak, mahremiyetlerine müdahale etmek ve dolandırmak için kullanacak. Bu durum, gücün birkaç yozlaşmış kişide toplanmasına yol açacak” dedi.

Öte yandan Gawdat, 15 yıl sürecek bu zor dönemin ardından insanlığın başka bir “ütopyaya” ulaşacağını ifade etti.



Yapay zekanın gelecekte birçok işi insanların yerini alarak yapacağını söyleyen Gawdat, “Yapay zeka, CEO’luk gibi üst düzey görevlerde bile insanlardan daha başarılı olacak” şeklinde konuştu. Örneğin, bir mimarın özel ev tasarımını, yapay zekanın çok daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceğini belirtti.

