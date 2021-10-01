Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ülkesine döndükten sonra gözaltına alındı

Sabah saatlerinde 8 yılın ardından ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, kolluk kuvvetleri tarafından başkent Tiflis'te gözaltına aldı.



Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sabah saatlerinde ülkesine döndüğünü duyurmuştu.



Saakaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiğini belirtmişti.



2013'TEN BU YANA ÜLKESİNE DÖNEMİYOR



Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.



Daha sonra Ukrayna'ya giden Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.



Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.



26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.



Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.