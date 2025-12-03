Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, Trump'ın affının ardından serbest bırakıldı

Hernandez, 2024 yılında "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan mahkum edildiği hapis cezasını Batı Virginia'da bir hapishanede çekerken, ABD Başkanı Trump tarafından affedildi.

Hapishaneden salıverilen Juan Orlando Hernandez'in eşi Ana Garcia de Hernandez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Neredeyse dört yıl süren acı, bekleyiş ve zorlu davaların ardından eşim Juan Orlando Hernandez, Başkan Donald Trump'ın verdiği başkanlık affı sayesinde yeniden özgür bir adam oldu." ifadesini kullandı.

TRUMP AFFI SAVUNDU

Trump, 2024 yılında "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan dolayı ABD'de 45 yıl hapis cezası alan eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'i affetmesini savundu.

Hernandez'in, ülkesinde gerçekleştirilen bazı uyuşturucu kaçakçılığı olayları nedeniyle sadece devlet başkanı olması dolayısıyla suçlandığını savunan Trump, "Bu, Joe Biden’ın yönlendirdiği korkunç bir cadı avıydı. Honduras’taki birçok insan benden bunu yapmamı (onu affetmemi) istedi ve ben de yaptım. Bundan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Devlet başkanı olmasının Hernandez'in suçlu olduğu anlamına gelmediğini ve kendisinin bu konudaki "gerçekleri" gördüğünü belirten ABD Başkanı, "Ülkenizde bazı uyuşturucu satıcıları varsa ve siz de başkansanız, başkanı 45 yıl hapse atmazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

2014'ten 2022'ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı yapan Hernandez, New York jürisi tarafından "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanmak" suçlarından suçlu bulunarak Haziran 2024'te 45 yıl hapse çarptırılmıştı.