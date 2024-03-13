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Eski Honduras Devlet Başkanı'nın bu kez de eşi başkanlık adayı

Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in eşi Ana Garcia de Hernandez, gelecek yıl devlet başkanlığına aday olmayı planladığını belirtti.

Eski Honduras Devlet Başkanı'nın bu kez de eşi başkanlık adayı

Basın toplantısında konuşan eski devlet başkanının eşi Ana Garcia de Hernandez, "Şu andan itibaren dünyanın, yapılan adaletsizliği öğrenmesi için aktif ve proaktif bir mücadele başlatacağımı söylemek istiyorum" diyerek, eşinin partisi Ulusal Partiden adaylığını isteyeceğini açıkladı.

Hernandez, "Ne yapılması gerektiğini biliyorum, işi biliyorum, eşimin her gün gösterdiği özveri ve mücadeleyi biliyorum, Honduras'ın büyük ihtiyaçlarını biliyorum ve bu ihtiyaçların en büyüklerinden biri de kısa süre önce gördüğümüz adaletsizliğe dikkati çekmek" diye konuştu.

KOCASI KAÇAKÇILIĞIYLA SUÇLANMIŞTI

ABD Federal Savcılığı, Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokmakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak yargıç atamak için toplanmıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

ELLERİ VE AYAKLARI KELEPÇELENDİ

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.

Honduras Yüksek Mahkemesi 29 Mart'ta, Hernandez'in iadesine ilişkin kararın, Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulunda 15 hakim tarafından imzalanarak ABD'ye teslim edilmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Hernandez, 9 Mart’ta ABD'de yargılandığı davada "uyuşturucu kaçakçılığından" suçlu bulunmuş, Hernandez'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti.

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