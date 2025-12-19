Eski Irak Cumhurbaşkanı, BM Mülteciler Yüksek Komiseri oldu

BM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 1 Ocak 2026'dan itibaren 5 yıllık bir dönem için BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Salih, yaklaşık 10 yıldır bu görevi yürüten Filippo Grandi'den boşalan koltuğu devralacak.

Kurumda 5 yıl görev yapacak olan 65 yaşındaki Salih, ikinci bir dönem için de aday olma seçeneğine sahip olacak.

Harvard Üniversitesi Belfer Merkezi'nde Kıdemli Araştırmacı (2024–2025) olarak görev alan Salih, en az 75 yıl sonra bu görevi üstlenecek Orta Doğulu ilk isim olacak.

Irak'ta 2018-2022 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Salih, daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkanlığını yapmış ve Irak'taki Amerikan Üniversitesi'nin kuruculuğunu üstlenmişti. Salih, Liverpool Üniversitesi'nden İstatistik ve Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları alanında doktora ve Cardiff Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip.