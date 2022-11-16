Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den yönetime "sertlik" eleştirisi

İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ilişkin Tahran yönetimini eleştirdi.



İran medyasına göre, Tahran'daki bir toplantıda konuşan Hatemi, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.



Yöneticilerin, halkın kötü yaşam şartlarını görmezden gelmelerinin onların memnuniyetsizliğini sona erdirmediğini aktaran Hatemi, "Eğer toplumda durumun iyiye gitme ümidi kalmazsa halktaki rahatsızlık, umutsuzluğa ve kargaşaya neden olacaktır." dedi.

Yabancı güçlerin halkın memnuniyetsizliğinden istifade ederek, protestoları istikrarsızlaştırma ve huzur ortamını bozma çabaları içerisinde olabileceklerine işaret eden Hatemi, "Her protestonun yönetim tarafından şiddet ve sertlikle karşılanması sorunu daha da büyütüyor" diye konuştu.



Hatemi şunları kaydetti:



"Ülkeyi yıkmak, mümkün de değildir, arzu da edilmez. Ancak mevcut durumun devam etmesi, toplumsal çöküşün zeminini anbean güçlendirmektedir. İstikrar ve kalkınmaya en az bedel ödeyerek gidilecek yol devlete güvenini kaybetmiş toplum kesimlerinin itimadını kazanmaktır. Bu da yapısal reformlarla mümkündür."



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.



Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.



Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmadı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığını açıkladı.



Gösterilerde çıkan olaylarda 40'tan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.