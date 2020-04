Eski İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Covid-19, resmi açıklamadan 45 gün önce görülmüştü

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Seday-i Islahat gazetesine yaptığı açıklamada Hafızi, "Ocak ayının ilk haftasında uzman doktorlarımız Covid-19 olgusuyla karşılaşmıştı. Doktorlar grip benzeri belirtileri olan hastaları muayene ettiler ama bu hastalar grip değildi" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığının 19 Şubat'ta ülkede ilk defa iki kişide Covid-19 tespit edildiği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Hafızi, "Çin'deki vakalar göz önüne alındığında, doğal olarak bir buçuk ay önceden gerekli tahmin ve çıkarımlar yapılmalıydı" dedi.



Hafızi, Covid-19'un ülkenin iki önemli şehri Kum ve Reşt'te görülmesinden sonra bile Tahran yönetimi ve özellikle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından, ekonomik kaygılar ve hayatın günlük rutininin bozulmaması adına durumun ciddiyetinin inkar edildiğini öne sürdü.



Ülkede Covid-19 salgınının boyutlarıyla ilgili hükümet tarafından açıklanan resmi istatistiklerin güvenilirliğine ilişkin Hafızi, "Yetkililer tarafından açıklanan istatistikler doğal olarak insanı düşünmeye sevk ediyor" ifadesini kullandı.



Dünya Sağlık Örgütünün salgına yakalananların yüzde 80'inin hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği ve evde tedavilerinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar yaptığına işaret eden Hafızi, "Sağlık Bakanlığının hiçbir şekilde bu yüzde 80'den haberi yok. Öte yandan, hastanelere başvuranlar arasından kaç kişiye yani yüzde kaçına test yapıldı?" diye konuştu.



Hafızi ayrıca birçok eyalette görülen mevsimsel grip ve zatürre vakalarının da ülkedeki Covid-19 salgını ile mücadelede belirsizliklere ve birtakım zorluklara yol açtığını dile getirdi.



"NEVRUZ TATİLİNDE BİRKAÇ MİLYON ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI, SALGIN ÜLKENİN HER YERİNE YAYILDI"

Eyaletler arası trafiğin kontrolü ve şehirleri karantinaya almak için hızlı ve ciddi girişimlerin olmayışının da ülkede salgının yayılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Hafızi, şunları kaydetti:



"Eğer devlet 5 Mart'tan itibaren sıkı bir karantina uygulamış ve hem şehir içi hem de şehirler arası trafik kısıtlanmış olsaydı kesinlikle bu kadar zarar görmezdik. Nevruz tatilinde birkaç milyon araç trafiğe çıktı ve salgın ülkenin her yerine yayıldı. Tüm bunlar tedbirsizlikten ve uzman görüşlerine başvurmamaktan kaynaklanıyor."



"HASTALIĞIN YAYILIŞINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"



Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Hafızi, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Koronayla Mücadele Merkezi ile yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı ve yanındaki her iki kişi arasında yaklaşık dört metre mesafe olmasına karşın metro ve otobüslerde yoğun bir insan kalabalığı bulunması halkı rahatsız etmiştir. Ekonomik sorunlar ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında devletin yetersiz kalacağı korkusuyla iş yerlerinin açılmasına izin verildi. Doğal olarak fiziksel temas artacağı için bu durum etkisini yaklaşık iki hafta içinde gösterecektir. Bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında, hastalığın yayılışında artış bekliyoruz."



Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.



İran'da bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.