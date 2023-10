Eski İsrail Başbakanı Barak: Hamas'ı tümüyle bitirmek mümkün değildir

Barak, Yedioth Ahronoth gazetesi bünyesindeki haber portalına yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ilan ettiği savaşın hedeflerine ilişkin Barak, "Hamas'ı tümüyle bitirmek mümkün değildir. Hamas bir ideolojidir, o insanların hayallerinde, gönüllerinde ve zihinlerinde var olan bir şeydir." dedi.



Gazze'ye yönelik savaşta Hamas'ın operasyonel gücünün bitirilmesi gerektiğini savunan Barak, bunun zor bir görev olduğu ve buna odaklanması gerektiğini ifade etti.



Hamas'ın askeri gücünü bitirmeye çalıştıkları ve Gazze Şeridi'ne de Hamas'ın yerine Ramallah hükümeti veya başka bir oluşumun yönetime gelmesini umduklarını dile getiren Barak, ABD'nin Gazze'ye su verilmesi yönündeki talebe de değinerek, şunları söyledi:



"İsrail'in önünde başka seçeneğin olacağını sanmıyorum. ABD'nin böyle uzun vadeli yanımızda durduğunu görmemiştik, bunun bir bedeli vardır ve bu talep de onlardan biridir."



Başbakan Netanyahu'nun "normal durumdaki bir ülkede olsaydı" istifa edeceğini dile getiren Barak, kuzeyde Lübnan'daki Hizbullah'la yeni bir cephenin açılmasına ise "İsrail'in yeni bir cephe açılmasında bir çıkar elde etmeyecek. Hizbullah'a da böyle bir adım atmasını tavsiye etmiyorum." dedi.



İran'ın Hizbullah'ı buna zorlayabileceğine işaret eden Barak, İsrail-Lübnan sınırında her gün yaşanan çatışmaların tehlikeli bir seviyeye doğru ilerleyebileceği ihtimaline dikkati çekti.



"Kuzeyde yeni bir cephe açmak yerine Gazze'ye odaklanma politikasının sürdürülmesi gerektiğini" savunan Barak, "Hamas'ı bitirmek istiyorsunuz. Hamas da kuzeyde değil, Gazze'dedir." diye konuştu.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki saldırısını "İsrail devletinin tarihindeki en tehlikeli olay" olarak nitelendiren Barak, daha önce bir günde bu kadar can kaybının yaşandığı olayın İsrail tarihinde görülmediğine vurgu yaptı.