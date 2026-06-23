Eski İsrail Başbakanı: İran'a gizlice Starlink soktuk

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran 'daki hükümet karşıtı protestoculara yardım etmek amacıyla ülkeye Starlink internet alıcıları kaçırdığını kabul etti.

Bennett, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin bu planların devamını getiremediğini belirtti.

Reuters ajansının aktardığına göre Kudüs'te düzenlenen JNS Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Bennett, görevde olduğu 2021-2022 döneminde "internet ve sosyal ağların sürekliliğini sağlayacak on binlerce Starlink alıcısının edinilmesi ve İran'a kaçırılması sürecini" başlattığını ifade etti.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait olan Starlink, uydu üzerinden internet bağlantısı sağlıyor.

İran yönetimi daha önce de ABD ve İsrail'i, ulusal güvenliğini sarsmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollarla bu cihazları sokmakla suçlamıştı.

İran'da faaliyet göstermek için lisansı bulunmayan Starlink için Musk, daha önce hizmetin ülkede aktif olduğunu açıklamıştı.

Bennett, söz konusu cihazların protestocuların koordinasyon sağlaması ve nihayetinde İran hükümetini devirmesi amacıyla tasarlandığını söyledi.

Bennett, "Maalesef mevcut beceriksiz İsrail hükümeti bunu yapmayı durdurdu. Protestolar gerçekleştiğinde ise bu altyapı orada hazır değildi" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, ocak ayındaki ölümcül protestolar ve şubat ayının sonunda başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş da dahil olmak üzere, huzursuzluk dönemlerinde halkın internete erişimini kesmişti.

Ekim ayına kadar yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun yerine geçmek için yarışan muhalif siyasetçilerden Bennett, göreve dönmesi halinde İran hükümetini devirmek amacıyla çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Bennett, bu adımların doğrudan askeri saldırıların gerisinde kalan ekonomik ve endüstriyel sabotaj gibi önlemleri içerebileceğini belirtti.

İRAN, ELON MUSK'I HEDEF LİSTESİNE EKLEMEYİ GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Tahran yönetimi Elon Musk ile ilişkili şirketleri askeri hedef listesine eklemeyi gündemine aldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda İsrail, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'daki Starlink yer istasyonlarının listeye dahil edilebileceği bildirilmişti.

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu ile yakın ilişkileriyle bilinen Fars Haber Ajansı, "Elon Musk tarafından yönetilen ekonomik holdinglerle bağlantılı, Arap ülkeleri ve İsrail dahil Batı Asya genelindeki tüm çıkarların" İran'ın yeni askeri hedef listesine alınması yönünde inceleme yapıldığını aktardı.

Söz konusu ararın, ABD ordusu ve İsrail'in Starlink de dahil olmak üzere Musk tarafından yönetilen altyapıları kullandığının doğrulanmasının ardından geldiği ifade edildi.

Musk; Starshield projeleri ve askeri uydu fırlatmaları aracılığıyla ABD ordusuna sağlıyor; gözetleme, şifreli iletişim ve güvenli veri aktarımını kapsayan hükümete askeri yardımlarda bulunuyor.

STARLINK EKİPMANI İTHAL EDEN İKİ YABANCI TUTUKLANMIŞTI

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın nisan ayında yer verdiği haberine göre de ülkenin kuzeybatısında iki yabancı uyruklunun da aralarında bulunduğu dört kişi "ABD ve İsrail bağlantılı bir casusluk şebekesinin" üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Uyrukları açıklanmayan yabancıların, yedi haftadır internet kesintisi uygulanan ülkede suç teşkil eden Starlink gibi uydu internet ekipmanlarını ithal etmekle suçlandığı bildirilmişti.

HİNDİSTAN DA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE STARLINK ONAYINI BEKLETİYOR

Geçen hafta AFP ajansında yer alan habere göre Hindistan, güvenlik endişeleri sebebiyle Starlink'in ticari faaliyetlerine başlamasına yönelik onayları dondurdu.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar yaptıkları açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik kurumlarının, SpaceX tarafından işletilen uydu internet hizmetinin faaliyete geçmesi için gereken nihai izinleri vermediğini belirtti.

Güvenlik endişelerinin, Starlink terminallerinin İran'da lisansı bulunmamasına rağmen Ortadoğu'daki savaş sırasında kullanıldığına dair raporlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Bunun, mevcut savaş ortamında ABD merkezli bir operatörü kontrol etme yeteneği konusunda Yeni Delhi'de soru işaretleri yarattığı aktarıldı.

Hindistan merkezli iki telekomünikasyon şirketi Bharti Airtel ve Reliance Jio, 2025 yılında ülkede Starlink internet hizmetlerini sunmak üzere SpaceX ile anlaşmalar imzalamıştı.

Yaşanan gelişmeler, yerel rakiplerin de dahil olduğu ticari lansmanlar için gereken uydu frekans spektrumu fiyatlandırmasının onaylanmasını geciktirdi.

Telekomünikasyon Dairesi'nin çerçeveyi tamamladığı ancak onay için henüz federal kabineye sunmadığı belirtildi.

Haberde, Starlink'in küresel faaliyetleri ve ABD mülkiyetindeki yapısı göz önünde bulundurulduğunda, yabancı hükümetlerin çelişkili taleplerde bulunabileceği jeopolitik gerilim dönemlerinde Hindistan'ın güvenlik gereksinimlerine nasıl uyum sağlayacağını açıklayana kadar güvenlik onayının askıda kalacağı kaydedildi.

Hint yetkililerin, İran'ı kapsayan çatışmaların ardından genel olarak uydu haberleşme sektörüne karşı daha temkinli bir yaklaşım benimsediği eklendi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin bir birimi olan Starlink, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstererek küresel varlığını hızla genişletiyor.

Şirket, alçak Dünya yörüngesindeki uydu takımyıldızını kullanarak uzak veya yetersiz hizmet alan bölgelere internet bağlantısı sağlıyor.