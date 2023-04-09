Eski İsrail Başbakanı Lapid: TikTok palyaçosu Ben-Gvir'in tek isteği Orta Doğu'yu ateşe vermek

İsrail polisi bugün de sabah erken saatlerde namaz için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı. Daha sonra da Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti.



HAMURSUZ BAYRAMI SIRASINDA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRILARI



Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.



Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.



Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.



Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

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