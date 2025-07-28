Eski İsrail başbakanı "Ülke çöküşte" dedi, Netanyahu'ya sert çıktı

Eski İsrail Başbakanı Neftali Bennet, ülkesinin "çöküşte" olduğunu belirterek, Binyamin Netanyahu hükümetinin mümkün olan en hızlı şekilde değiştirilmesi çağrısında bulundu.



Ziyaret için gittiği Washington’da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bennet, "İsrail hükümetinin 7 Ekim'de olduğu gibi, bugün de siyasi ve medya cephesinde tamamen çökmüş durumda olduğunu" belirtti.



Netanyahu hükümetindeki yetkilileri de hedef alan Bennett, "Bakanlar, ‘Gazze’yi yok edeceğiz’ ve ‘Gazze’ye nükleer bomba’ şeklinde siyasi kazanç uğruna sarf ettikleri aptalca açıklamalarla İsrail'e büyük zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN UZATILMASI BİZE ZARAR VERİYOR"

"Sanki zaman sonsuzmuş gibi savaşın uzatılması, bize ciddi zararlar veriyor" diyen Bennet, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“7 Ekim’den bu yana neredeyse iki yıl geçti ama hâlâ Hamas bize şart dayatabiliyor, bu nasıl olabilir? İsrail için elimden gelen mücadeleyi sürdüreceğim. Ancak sonuç açık, bu felaketten çıkmanın tek yolu, bu yıkıcı hükümeti mümkün olan en kısa sürede değiştirmek ve yeni bir yola girmektir."

