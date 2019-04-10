İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Gantz, Mavi-Beyaz İttifakı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Burada hepimiz demokratız, halkın ve cumhurbaşkanının kararını kabul ediyoruz." dedi.



Gantz, "Netanyahu aşırılık yanlılarını yanına aldı, hükümeti kuracak ve sonuç bu. Seçimlerin ön sonuçları göz önüne alındığında, gerçek bu." diye konuştu.



Öte yandan, İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Mavi-Beyaz İttifakı'nın iki liderinden biri olan Lapid de "Bu turda kazanamadık. Likud Partisinin hayatını muhalefette cehenneme çevireceğiz." ifadesini kullandı.



İsrail'de dün yapılan erken genel seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, çok az oy farkıyla önde tamamladı ancak rakibi Mavi-Beyaz İttifakıyla aynı sayıda sandalye kazandı. İki parti de meclise 35'er milletvekili gönderecek.



Kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 41 partiden sadece 11'i yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı.

