Eski İsrail Savunma Bakanından Gazze'yi tamamen susuz ve elektriksiz bırakma çağrısı

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin su, gıda, elektrik, yakıt dahil tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılması çağrısında bulundu.

Eski İsrail Savunma Bakanından Gazze'yi tamamen susuz ve elektriksiz bırakma çağrısı

Liberman, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "bugün alınması gereken kararın, İsrail ile Şeridi'nin tamamen ayrılması olduğunu" ifade etti.

İsrailli siyasetçi Liberman, "Su yok, elektrik yok, mal yok, yakıt yok, geçiş yok; tam kopukluk" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik kısıtlamaları, sınır kapılarını kontrol altına alması ve ilaç ile insani yardım girişini engellemesi sebebiyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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