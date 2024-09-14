Eski İsrailli askeri şeften uyarı:  "Ordu Gazze'de sıkıştı, kan kaybediyor"

İsrail basının bildirdiğine göre Gazze'deki savaş Tel Aviv'in istediği gibi gitmiyor.

Kanal 12'nin aktardığı habere göre İsrail ordusunun eski operasyon şefi Tümgeneral Israel Ziv, devam eden savaşı eleştirdi.

Ziv, İsrail'in “Gazze'de sıkışıp kaldığını ve kan kaybettiğini” söyleyerek, bunu “korkunç bir bataklık” olarak tanımladı.

Daha önce ordunun Gazze bölümünü yönetmiş olan Ziv, savaşın Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti için bir siyasi istikrar kaynağı haline geldiğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun "siyasi konumunu korumak ve hapse girmesine neden olabilecek yolsuzluk davasını geciktirmek için savaşı uzatıyor olabileceğini" belirtti.



Ziv ayrıca, İsrail tarihindeki en uzun ve en yorucu savaş olarak adlandırdığı bir yılın ardından ülkenin kendisini, sonu görünmeyen sürekli bir güvenlik krizinin içinde bulduğunu da sözlerine ekledi.



"Durumun iyiye gitmediğini" ve çözüme yönelik net bir yol olmadığını ifade eden Ziv, Netanyahu'nun altı ay önce zaferin eşiğinde olduğunu iddia ettiği savaşın, artık sonsuz göründüğünü vurguladı.