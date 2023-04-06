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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşında?

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, bir kez daha hastaneye kaldırıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Berlusconi, kardiyovasküler sorunlar sebebiyle kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Peki, Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşında?

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşında?

eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşında? - 1

SİYASİ HAYATI

1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı.

2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu.

20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçmiştir.

2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu.
20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da tekrar başbakanlığa geçmiştir.

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona ermiştir.

Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir.

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