Eski İtalya başbakanı Letta: “Avrupa, Wall Street’in kolonisine dönüşüyor”

İtalya’nın eski Başbakanı ve Jacques Delors Enstitüsü Başkanı Enrico Letta, Avrupa Birliği’nin geleceği için hazırladığı raporda sert uyarılarda bulundu. Letta’ya göre, AB’nin parçalı yapısı ve eksik entegrasyonu nedeniyle Avrupa, ABD ve Çin karşısında tehlikeli bir şekilde geride kalıyor.



1992 Maastricht Antlaşması’ndan otuz yıl sonra hala finans, enerji ve telekom gibi stratejik alanlarda tam entegrasyon sağlanmadığını belirten Letta, “Avrupa her geçen gün biraz daha Wall Street’in kolonisine dönüşüyor” dedi.



Letta, 2028’e kadar tek pazarın tamamlanmasını, her sektörde “Avrupa Airbus’ları” yaratılmasını ve “beşinci özgürlük” olarak adlandırdığı bilgi ve inovasyonun serbest dolaşımını savunuyor. Ona göre, bu süreç ulusal egemenliği zayıflatmayacak, tam tersine AB’nin kaybettiği egemenliği geri kazanmasını sağlayacak.

"ŞİMDİ YA DA ASLA"

ABD’nin gümrük tehditleri ve Rusya’nın askeri baskısının Avrupa’yı köşeye sıkıştırdığını vurgulayan Letta, “Şimdi ya da asla” diyerek AB liderlerine hızlı hareket etme çağrısı yaptı.



Öte yandan Letta, iç siyasi kriz yaşayan Fransa’nın sürece olan katkısının zayıflamasından endişe duyduğunu da dile getirdi.



29 Eylül’de Brüksel’de yapılacak “rekabet konseyi” toplantısı, Letta’nın önerilerinin hayata geçirilmesi açısından kritik görülüyor.