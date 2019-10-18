İspanya tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan eski özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, kaçak bulunduğu Belçika'da polise teslim oldu.



Puigdemont'un avukatının Belçika basınına yaptığı açıklamaya göre, Puigdemont sabah saatlerinde kendi isteğiyle karakola giderek ifade verdi.



İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı Puigdemont'un İspanya'ya dönmek istemediği, Belçika adaletine güvendiği ifade edildi.



KATALONYA'DAKİ SÜREÇ



İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.



Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.



Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.



Puigdemont 2017 Ekim'de Belçika'ya kaçmıştı.



İspanya'daki Yüksek Mahkeme hafta başında Puigdemont için üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.

