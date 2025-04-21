Vladimir Putin ile aynı dönemde KGB’nin elit istihbarat okulunda eğitim almış olan eski Rus ajan Sergey Jirnov, Avrupa’yı Rus lider karşısında pasif kalmakla eleştirdi. Fransa’da mülteci olarak yaşayan Jirnov, “Putin’i bir böcek gibi ezmeliyiz” ifadelerini kullanarak, daha sert ve doğrudan müdahale çağrısında bulundu.



Moskova doğumlu ve 1984 yılında KGB’ye katılan Jirnov, yedi yıl boyunca Rus gizli servisinde görev yaptı. Putin ile 1980 Moskova Olimpiyatları sırasında tanıştığını belirten Jirnov, o dönemde bir Fransız vatandaşıyla yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle Rus lider tarafından sorgulandığını aktardı.

"GÜCE TAPAN BİR KARAKTER"



“Beni sorgularken sadistçe bir zevk alıyordu” diyen Jirnov, Putin’in kıskanç ve güce tapan bir karaktere sahip olduğunu savundu. Ona göre, Putin kendisini adeta bir tanrı gibi görüyor ve “ebedi olmak” istiyor. Eski ajan, bu durumun Putin’in empati yoksunu bir sosyopata dönüşmesine neden olduğunu öne sürdü.



AVRUPA'YA PASİFLİK ELEŞTİRİSİ

Jirnov, Batı'nın Rusya’ya yönelik tepkisinin yetersiz olduğunu belirterek, “Hiçbir Batılı ülke onun saldırılarına saldırıyla karşılık vermedi. Avrupa sadece diplomatik tepkiler veriyor ama bu Putin’i durdurmaya yetmez” dedi. Avrupa’nın artık savunma pozisyonunu terk etmesi gerektiğini vurgulayan eski casus, “Avrupa pasif kalmamalı” diye konuştu.



ÇAVUŞESKU BENZETMESİ

Putin’in sonunun, 1989’da idam edilen Rumen diktatör Nikolay Çavuşesku gibi olabileceğini belirten Jirnov, “Putin’in devrilmesi imkânsız gibi görünüyor ama aynısı Çavuşesku için de söyleniyordu. Rusya savaşı kaybettiğinde tıpkı Sovyetler Birliği gibi dağılabilir” yorumunu yaptı.



Jirnov’un anlattıkları, Putin’in kişiliğine ve iktidar tutkusuna dair dikkat çekici ipuçları veriyor. Avrupa'nın nasıl bir yol izleyeceği ise, bu uyarıların ne kadar dikkate alındığına bağlı olacak.

