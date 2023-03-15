Eski kız arkadaşının sevgilisini öldürüp olay yerine gelince yakalandı

İngiltere'de 26 yaşındaki Marek Hecko, 25 Temmuz'da Chelmsford, Nelson Grove'daki bir mülkte Adrian Ellingford'u sırtından iki kez bıçakladı. 44 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ertesi sabah elinde içki şişesiyle alkollü bir şekilde olay yerine gelen Hecko, cinayeti soruşturan polislere "Ne olduğunu çözmen için bana ihtiyacın var" diye seslendi. Hecko, internette olayla ilgili hiçbir ayrıntı olmamasına rağmen, olanları haberlerde gördüğü için orada olduğunu iddia etti. Zanlının polisle konuştuğu anlar polisin vücut kamerasıyla kaydedildi. Karşısındaki kişinin cinayeti işleyen kişi olduğundan henüz habersiz olan polis memuru, zanlıyı dinlemeye devam etti.

Polis memuru, ondan olayı anlatmasını istediğinde, Hecko, "Sadece bir adamın buraya geldiğini ve bir adamı öldürdüğünü biliyorum. Benim olduğumu düşünüyorsun ama o ben olmayacağım çünkü hiçbir kanıt yok. Ben her şeyi biliyorum. Bu şehir benim.” diye yanıt verdiği görüldü.

Polis, bu sözlerin ardından cinayet şüphelisi olarak Marek Hecko'yu gözaltına aldı.