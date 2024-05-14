Eski kripto kralı Sam Bankman-Fried hapishanedeki favori yeni para birimini açıkladı

Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, hapishanedeki ilk yüz yüze röportajını verdi.  Hapishane koşullarını anlatan Bankman-Fried, günlerini 35 adamla birlikte büyük bir yatakhanede geçirdiğini ve pirincin Brooklyn'deki Metropolitan Hapishanesi'ndeki (MDC) para birimlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Eski kripto kralı Sam Bankman-Fried hapishanedeki favori yeni para birimini açıkladı

Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried,geçtiğimiz mart ayında dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulunmuş 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yıl Ağustos ayından beri günlerini ABD'nin en zor şartlara sahip hapishanelerinden biri olduğu belirtilen, Brooklyn hapishanesinde geçiren Sam Bankman-Fried, geçtiğimiz günlerde ilk yüz yüze cezaevi röportajını verdi.

Yayınlanan röportajda Bankman-Fried federal hapishanedeki koşulları anlattı. Ayrıca yanlış bir şey yapmadığını ve mahkumiyetini temyize götürmeyi planladığını söyledi.

YENİ FAVORİ PARA BİRİMİ: PİRİNÇ 

Eski borsası CEO'su kantinden satın aldığı fasulye ve pirinç torbalarıyla geçindiğini ve pirincin Brooklyn'deki Metropolitan Hapishanesi'ndeki (MDC) para birimlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Hapishanede çoğunlukla kadın mahkumların olduğunu ancak kendisinin 35 erkeğin kaldığı ranzalı büyük bir odada kaldığını söyleyen Bankman-Fried, birlikte kaldığı adamların yarısının cinayetten veya işbirlikçi tanıklıktan hüküm giydiğini söyledi. 

PİRİNÇ YÜZÜNDEN RAHATSIZ EDLİYOR

Günlerini, dört kanalın olduğu televizyon izleyen adamlarla birlikte oturarak geçirdiğni söyleyen eski CEO, çok fazla televizyon izlemediğini, ancak oyun oynamak veya film izlemek için bir tablet kullandığını da sözlerine ekledi.

Tacize uğramadığını ve güvenliğinden endişe etmediğini söyleyen Bankman-Fried geceleri takas için kullanmayı düşündükleri pirinç çuvalları konusunda rahatsız edildiğini söyledi.

Eski kripto kralı Sam Bankman-Fried hapishanedeki favori yeni para birimini açıkladı - 1

FTX, KASIM 2022'DE İFLAS ETMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, geçtiğimiz yıl Aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın kefaleti, Ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

İKİNCİ DAVANIN GELECEK YIL GÖRÜLMESİ PLANLANIYOR

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart ayında yapılması planlanıyor.

SERVETİ BİR GÜNDE YOK OLDU

FTX'in iflasını vermesinin ardından, CEO Sam Bankman-Fried 24 saat içerisinde kişisel servetinin yüzde 94'ünü kaybetti.

Bloomberg servet endeksine göre Bankman-Fried'in net değeri neredeyse bir gecede 16 milyar dolardan 980 milyon doların altına düştü.

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