Eski milletvekili Iryna Farion Ukrayna'da sokak ortasında öldürüldü

Ukrayna'da daha önce bir dönem milletvekilliği yapan Iryna Farion, Lviv kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Siyasetçi, Ukrayna diline yönelik milliyetçi yaklaşımıyla tanınıyordu.

Eski milletvekili Iryna Farion Ukrayna'da sokak ortasında öldürüldü
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Ukraynalı eski  Iryna Farion, Lviv'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Farion, dilinin kullanımına odaklanan milliyetçi fikir ve çalışmalarıyla biliniyordu. Yetkililer, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, kentin batısındaki bir sokakta yaşanan saldırı hakkında açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Maksym Kozytskyi, Iryna Farion'un uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yetkililerin saldırının Farion'un siyasi eylemleriyle mi bağlantılı olduğunu yoksa kişisel bir saik mi taşıdığını araştırdığını belirtti. Klymenko, Ukrayna polisi ve SBU güvenlik servisinin saldırganın bulunabilmesi için birlikte çalışma yürüttüğü bilgisini verdi. 

IRYNA FARİON KİMDİR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini ve her türlü şiddet eylemini kınadığını söyledi. Aslen dilbilimci olan Iryna Farion, 2005 yılında milliyetçi Svobda (Özgürlük) partisine üye olmuş, bundan 7 sene sonra Ukrayna meclisine girmişti.

Daha sonraki seçimlerde de aday olan siyasetçi, bir daha milletvekili seçilememişti. Farion aynı zamanda Lviv bölgesinin konseyinde de görev yapmıştı.

"RUSÇA KONUŞAN HERKESİN ÇEENSİNE YUMRUK ATIN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI"

Iryna Farion, kamuoyunda özellikle Ukrayna dilinin desteklenip yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları ve Rusça konuşan kamu çalışanlarına yönelik eleştiri ve eylem çağrılarıyla biliniyordu.

2018 yılında Ukrayna askerleri ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı mücadele ederken "Rusça konuşan herkesin çenesine yumruk atılması" çağrısında bulunan siyasetçi, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yaptığı açıklamalarda Azov taburunun Rusça konuşan mensuplarını da kınamıştı.

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