Eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada, Block ile birlikte Alman televizyon sunucusu partneri Gerhard Delling ve 35 yaşındaki İsrailli bir erkek sanık sandalyesinde oturuyor. İsrailli sanığın, Mossad’ın eski bir üyesi olduğu öne sürülse de, avukatı bu iddiaları kesin şekilde reddetti.



İddianameye göre olay, Christina Block’un eski eşiyle süregelen velayet çatışmasının ardından 2023 yılbaşı gecesi Danimarka’da yaşandı. Block’un iki çocuğuyla birlikte yaşayan eski eşi, çocukları 2021’deki bir ziyaretin ardından yanında tutmaya devam etmişti.



Yeni yıl gecesi, İsrailli sanık ve henüz yakalanmamış bazı kişiler, Danimarka’daki evde babaya saldırarak onu yere serdi. Ardından 10 ve 13 yaşındaki iki çocuk, direnmelerine rağmen zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Çocukların ağızlarının bantlandığı, birinin ellerinin bağlandığı bildirildi.

KAÇIRILAN ÇOCUKLAR ALMANYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Kaçırılan çocuklar, Almanya’nın güneybatısındaki bir karavanda iki gün tutuldu. Christina Block’un 2 Ocak 2024’te gelerek çocukları teslim aldığı belirtildi. Partneri Gerhard Delling’in de kaçırma planının organizasyonunda rol oynadığı ve Block’un Hamburg’a dönüşünü ayarladığı öne sürülüyor.



Daha sonra çocuklar, avukatları aracılığıyla polis korumasına teslim edildi. Danimarka’daki bir mahkeme, çocukların velayetini babaya verdi.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Savcılık, çocukların kaçırılma sırasında “işkence gördüğünü ve ağır şekilde kötü muameleye maruz kaldığını” ifade etti. Ancak Block’un avukatları suçlamaları reddetti. Savunma, Block’un bu kaçırma planından önceden haberi olmadığını ve herhangi bir talimat vermediğini savundu.



Avukat Ingo Bott, kaçırma girişiminin, Block ailesiyle çalışan bir İsrailli güvenlik görevlisinin inisiyatifiyle, potansiyel bir ödül umuduyla planlanmış olabileceğini öne sürdü.



Davanın yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Kaçırılan çocuklar hala babalarıyla birlikte yaşıyor.