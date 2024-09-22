Eski Mossad Başkanı: "Netanyahu, intikamı İsrailli esirlere tercih etti"

İsrail'in eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, "Gazze'de esirlerin ölmesi ve intikam politikasını" seçtiğini söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın kara operasyonu başlamadan önce bile "Tüm Filistinlileri iade edin, esirlerinizi geri alacaksınız." dediğini aktaran Padro, Netanyahu'nun İsrail vatandaşlarını mutlak zafer gibi bir saçmalığa ikna etmek için çalıştığını aktardı.

Eski Mossad Başkanı: "Netanyahu, intikamı İsrailli esirlere tercih etti"

'in eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, "Srugim" haber sitesine konuştu.

Pardo, "8 Ekim 2023'te tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile bir anlaşma yapılması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Mossad başkanı, "Sinvar ilk günde hatta kara operasyonu başlamadan önce bile 'Tüm Filistinlileri iade edin, esirlerinizi geri alacaksınız' dedi." ifadesini kullandı.

'in esirlerin tamamının askeri operasyonla kurtarılmasının mümkün olmadığını bildiğini vurgulayan Padro, "Netanyahu hükümeti, İsrailli esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti." dedi.

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"MUTLAK ZAFER SAÇMALIĞI"

'de 2011 ila 2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo şöyle devam etti:

", 'ye yaptığı her bir hava saldırısında aynı zamanda esirlerin ölebileceğini biliyordu. İsrail hükümeti, tüm bunları biliyordu ama bu durum onu rahatsız etmedi.

Tüm İsrail vatandaşlarını mutlak zafer gibi bir saçmalığa ikna etmek için kampanya başlatıldı. Aslında olması gereken önce esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma imzalamaktı. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapılabilirdi."

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 101 İsrailli esir bulunuyor. Hamas, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında onlarca esirin öldüğünü açıklamıştı.

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