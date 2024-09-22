Eski Mossad Başkanı: "Netanyahu, intikamı İsrailli esirlere tercih etti"

Pardo, "8 Ekim 2023'te tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile bir anlaşma yapılması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu. Eski Mossad başkanı, "Sinvar ilk günde hatta kara operasyonu başlamadan önce bile 'Tüm Filistinlileri iade edin, esirlerinizi geri alacaksınız' dedi." ifadesini kullandı.

"MUTLAK ZAFER SAÇMALIĞI"



İsrail'de 2011 ila 2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo şöyle devam etti:



"İsrail, Gazze'ye yaptığı her bir hava saldırısında aynı zamanda esirlerin ölebileceğini biliyordu. İsrail hükümeti, tüm bunları biliyordu ama bu durum onu rahatsız etmedi.



Tüm İsrail vatandaşlarını mutlak zafer gibi bir saçmalığa ikna etmek için kampanya başlatıldı. Aslında olması gereken önce esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma imzalamaktı. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapılabilirdi."



İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 101 İsrailli esir bulunuyor. Hamas, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında onlarca esirin öldüğünü açıklamıştı.