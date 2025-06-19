Eski Mossad şefinden ABD itirafı: "İran'ın iki seçeneği var"

Eski Mossad yetkilisi Sima Shine, İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırısının askeri ve istihbarat kabiliyetinin dikkat çekici bir göstergesi olduğunu ancak ABD'nin daha aktif bir rol üstlenmeden İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılamayacağını düşünüyor.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre bir zamanlar Mossad'ın Araştırma Bölümü'nün başında olan ve şu anda Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde İran ve Şii Ekseni araştırma programını yöneten Shine, analizini İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu"ndan bir gün sonra düzenlenen özel bir toplantıda paylaştı.



Shine'a göre İran, saldırılara karşılık “elindeki her şeyi" kullanacak. Bu da İsraillilerin İç Cephe Komutanlığı'ndan gelecek talimatlara karşı tetikte olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Shine'a göre verilecek karşılık "asimetrik" olabilir. İran'ın Avrupa'daki ya da başka yerlerdeki güçlerini işaret eden eski Mossad yetkilisi, "İran'ın misillemesinin bir parçası da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çıkarak ve denetçileri sınır dışı ederek diplomatik olarak gerilimi tırmandırmak olabilir" iddiasında bulundu.

İran, İsrail bombardımanlarına, özellikle Tel Aviv ile Hayfa'da büyük hasara yol açan insansız hava aracı ve füze saldırıları ile karşılık veriyor.

