Eski Mossad yetkilisi: "İsrail Suriye'de Türkiye ile çarpışmaktan korkuyor"

Eski Mossad Terörle Mücadele Daire Başkanı Oded Eilam, İsrail'in Türkiye ile askeri kapasitesinden dolayı Suriye'de bir çarpışmaya girmekten korktuğunu belirtti.



Eilam, Israel Hayom'da yayınlanan yazısında, Türkiye ile İsrail'in Suriye'de çatışma yolunda ilerlediğini öne sürdü.



Suriye'de Baas rejimi sonrası dönemin çok hızlı başladığını kaydeden Eilam, Gazze Şeridi'nde katliamlar gerçekleştirirken Lübnan ve Suriye topraklarının bir kısmını işgal altında tutan İsrail açısından "çok sorunlu bir stratejik gerçekliğin ortaya çıktığını" belirtti ve "İsrail odağını değiştiriyor, çarpışmadan korkuyor" dedi.



Eilam, yazısında Tel Aviv yönetiminin bugüne kadar İran'a odaklandığına işaret ederek, "Artık yeni bir oyuncu söz konusu. Türkiye NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip. İstihbarat ve hava yetenekleri İran'dan çok daha üst düzeyde olan iyi donanımlı bir ordu" ifadelerine yer verdi.



"ZAMANI MERAK KONUSU"



İsrail ordusunun son haftalarda Suriye'de bazı bölgelere hava saldırıları düzenlediğini anımsatan Eilam, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kuracağı yönündeki iddiaların gerçekleşmesinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin kuzey sınırına yakın bir noktada bulunmasından büyük endişe duyduğunu aktardı.



Eilam, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırmasını önlemek için köklü taktik değişikliklere gitmesi gerektiğini ileri sürerek, İsrail açısından en endişe verici senaryonun Türkiye'nin Suriye'ye bir F-16 filosu ile HİSAR ve S-400 hava savunma sistemleri yerleştirme ihtimali olduğunu, bunun İsrail'in eylemlerinin karşılık bulacağı anlamına geldiğini savundu.



Askeri endişenin ötesinde, "İsrail'in Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesi artık teorik bir senaryo değildir" fikrinde olduğunu aktaran Eilan, "çatışmanın olup olmayacağı değil, ne zaman yaşanacağının merak konusu" olduğunu kaydetti.



Eilam, Türkiye'nin Azerbaycan, Katar, Libya gibi ülkeler için de askeri olarak önemli bir aktör olduğunun altını çizerek "Türkiye artık Suriye'de misafir değil, ev sahibi" diye yazdı.



"İSRAİL ABD'DEN YARDIM İSTEMELİ"



ABD'nin Türkiye'nin etkinliği konusunda sessiz olduğuna dikkat çeken Eilam, İsrail'in ABD'den Türkiye'yi durdurmak için yardım istemesi gerektiğini savunarak, şunları belirtti: "Böyle bir durumda dengeyi sadece bir süper güç bozabilir: ABD. Tek başına köprü kurabilecek, arabuluculuk yapabilecek ve sakinleştirebilecek olan Sam Amca, hiçbir şekilde müdahil olmuyor. İsrail, Washington'u kolları sıvamaya ve derhal olaya müdahil olmaya çağırmalıdır."

