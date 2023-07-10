Eski muhabiri ırk ayrımcılığı nedeniyle CNN'e dava açtı

Saima Mohsin, İsrail-Filistin çatışması hakkında Kudüs'ten haber yaparken bir kaza sonucu engelli kaldı.



Kameramanı bir arabada ayağının üzerinden geçerek ciddi doku hasarına neden oldu. İngiliz-Pakistanlı gazeteci olayın ardından ayakta durmak ve yürümek için mücadele etmeye başladı.



2014'teki olaydan sonra muhabir, rehabilitasyon için alternatif görevler ve destek istediğini iddia etti, ancak iddiasına göre CNN bunu reddetti.



Ayrıca, CNN'e seyahate harcanan süreyi azaltmak için sunum rolüne geçip geçemeyeceğini sorduğunu, ancak kendisine "aradığımız görünüme sahip değilsiniz" dendiğini iddia etti.

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