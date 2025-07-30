Eski NASA mühendisi: “Dünyada trilyonlarca gizli uzaylı cihazları saklı"

Eski bir NASA ve Lockheed Martin mühendisi olan Richard Banduric, katıldığı Ecosystemic Futures podcast’inde dünya dışı yaşamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Banduric, gezegenin dört bir yanına yayılmış trilyonlarca küçük uzaylı cihazının bulunduğunu iddia etti.



Banduric, şu anda CEO’su olduğu Field Propulsion Technologies aracılığıyla, ABD’de düşen UFO’lardan elde edilen teknolojilerin tersine mühendisliğine dair çalışmaların sürdüğünü öne sürdü. Ona göre bu cihazlar, düşen uzay araçlarından kurtarılan parçalardan farklı olarak, gizli bir sensör ağı sisteminin parçası olabilir.

"ORTAMA UYUM SAĞLAYIP GİZLENİYORLAR"



“Baktığım şeyler, bulunduğu yere göre kendini yeniden şekillendiren, küçük metal parçalarıydı. Ortama uyum sağlamak için kendini gizliyorlardı,” diyen Banduric, bu maddelerin dünya dışı olduğunu anlamalarının, teknolojilerinin insanlığın yüzlerce yıl ilerisinde olmasından kaynaklandığını ifade etti.



Banduric, cihazların ABD hükümeti ve özel araştırma grupları tarafından incelendiğini; ancak henüz fiziksel kanıtların kamuya açıklanmadığını söyledi. Bu teknolojilerin, tersine mühendislikle çözülmemesi için kendi kendini yok edebilecek şekilde tasarlandığını da belirtti



“Onlara bakıp analiz etmeye çalıştığınızda toza dönüşüyorlardı. Sonra bu toz üzerinde yapılan analizlerde dünya dışı materyaller oldukları ortaya çıkıyordu.”



"İNSANLARI MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Banduric, bu cihazların neden dağıtıldığına ilişkin olarak, uzaylıların insan toplumunu gözlemlemek ya da etkilemek istemiş olabileceğini iddia etti. “Bu grup, türümüzü manipüle etmeye çalışıyor olabilir,” diyerek uyarıda bulundu.



Podcast’te, Banduric’in yanı sıra UFO araştırmacısı Hal Puthoff ve eski NASA danışmanı Dr. Anna Brady-Estevez de yer aldı. Uzmanlar, bu tür uzaylı teknolojilerin bazı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından incelendiğini, ancak bu bilgilerin kamuoyuyla nadiren paylaşıldığını dile getirdi.

"ABD HEPSİNİ BİLİYOR"



Banduric, sadece küçük cihazların değil, aynı zamanda dev üçgen şeklinde dünya dışı araçların da kaydedildiğini ve bunların ABD tarafından bilindiğini belirtti. Bu üçgen araçların, arkalarındaki görüntüyü önlerine yansıtarak görünmez hale gelebildiğini ve ışığı büken bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi.



Nisan 2024’te eski bir ABD ulusal güvenlik yetkilisi olan Matthew Brown, gizli görev raporlarında, Pasifik’teki bazı Rus gemilerinin üzerinde beliren büyük siyah üçgen bir UFO’dan söz ettiğini açıklamıştı.



Podcast’te konuşan Dr. Puthoff ise ABD ordusunun 1940’lardan bu yana en az 10 uzay aracını kurtardığını ve incelediğini söyledi.

