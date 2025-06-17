Eski NASA yetkilisinden "UFO" itirafı

Eski NASA denetim ajanı Joseph Gutheinz, Fox News'a yaptığı açıklamada UFO söylentilerinin kökeninin Soğuk Savaş dönemine dayandığını belirterek, “1940’lı yıllarda UFO hikâyeleri ortaya çıkmaya başladığında, muhtemelen askeriye bazı hava araçlarını test ediyordu ve bu durumun Rusya tarafından öğrenilmesini istemiyorlardı” dedi.



Daha önce Wall Street Journal’da yayınlanan bir haberde ise, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli bir albayın, ünlü 51. Bölge yakınlarındaki bir barda sahte uçan daire fotoğrafları dağıttığını Pentagon’un UFO araştırma birimiyle (All-domain Anomaly Resolution Office) paylaştığı bir anekdot dikkat çekti.

Bu tür dezenformasyonların Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan onaylanıp onaylanmadığı bilinmese de, askeri yetkililerin zaman zaman uzaylı söylentilerini örtü olarak kullanmış olabileceği düşünülüyor.

DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

NASA’daki görevinden sonra da hükümetin gizli faaliyetlerine olan ilgisini sürdüren Gutheinz, Apollo 11 ve 17 görevlerinden kalan ve dünya genelinde kaybolan Ay taşlarını bulmak için yıllarca mücadele etti. Bazı taşların eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi önemli isimlerin elinde bulunduğunu ortaya çıkaran Gutheinz, devletin bu tür değerli materyallerin izini sürememesi nedeniyle daha fazla şeffaflık çağrısında bulunuyor.



“Eğer UFO örtüsü işe yaradıysa, askeriye ve hükümet içinde bazı kişilerin bu oyunu oynamış olmasına şaşırmam” diyen Gutheinz, “Bence UFO örtüsünü, birçok şeyi gizlemek için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.