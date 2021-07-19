Eski Nissan CEO'su Ghosn'un firarını tezgahlayan ABD'lilere ceza

Renault - Nissan - Mitsubishi birliğinin eski yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, Aralık 2019'da Japonya'dan Lübnan'a kaçmıştı.



Ghosn kaçışısına eski bir ABD askeri olan Michael Taylor ve ve oğlu Peter Taylor aracılık etmişti. Tokyo'da görülen davada mahkeme baba oğulu hapis cezasına çarptırdı. Babaya 2 yıl oğula ise 1 yıl sekiz ay ceza verildi.



Baba oğul, şirket fonlarını üstüne hileli kullanmakla ve maaşını az göstermekle suçlanan Ghosn'u kaçırmak için müzisyen rolüne girmişti. Eski CEO'yu müzik aleti gibi görünen büyük bir kutunun içine koyup uçakla önce Türkiye'ye ardından Lübnan'a götürdüler.

Lübnan'la Japonya arasında suçlu iade anlaşması bulunmuyor; bu nedenle Lübnan asıllı iş insanı Carlos Ghosn rahatça Beyrut sokaklarında gezebiliyor. Ancak ABD - Japonya arasında böyle bir anlaşma var. Washinton yönetimi, baba-oğulu Tokyo'ya teslim etti.



Ghosn'u 860 bin dolar karşılığında ülkeden kaçıran baba oğul mahmekede bu işi para için yapmadıklarını söyledi. Michael Taylor şu anda dava masrafları nedeniyle borçlu durumda olduğunu ifade etti.