Eski okulunda katliam yaptı! Sınıflara ateş açtı, 10 kişiyi öldürdü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin öğrenci ve öğretmenler olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişi ağır yaralandı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Şüphelinin 22 yaşında eski bir öğrenci olduğu ve yasal olarak sahip olduğu iki silahla birisi eski sınıfı olmak üzere iki sınıfa girerek ateş açtığı öne sürüldü.



AVUSTURYA TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANDI



Ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 10 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, saldırıyı düzenleyen öğrencinin okuldan mezun olmadığını açıkladı.

