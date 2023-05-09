Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, hakkındaki bir yolsuzluk davası nedeniyle çıktığı mahkemede gözaltına alındığı kaydedildi.

İmran Han'ın yardımcısı da eski başbakanın tutuklandığını doğruladı. Pakistan mahkemesi 15 Mart'ta kolluk güçlerine Han'ı tutuklama operasyonunu askıya almaları talimatını vererek, destekçileriyle polis arasındaki şiddetli çatışmaların durmasını sağlamıştı.

2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapan Khan, geçen yıl

parlamentodaki güven oylaması sonucunda görevden ayrılmak

zorunda kalmış ve daha sonra kendisine karşı birçok yolsuzluk

davası açılmıştı.

Yerine dönemin ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif Başbakan seçilmişti.

