Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan ile eşine 17'şer yıl hapis cezası

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan ve eşi Büşra Bibi'nin 2021'deki resmi ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin devlet hazinesinden ederinin çok altındaki fiyata satın alınmasıyla ilgili yargılandıkları "Toshakhana 2" davasında karar çıktı.



Davada Imran Khan ve eşi Büşra Bibi, 17'şer yıl hapis ve 16 milyon rupiden fazla para cezasına çarptırıldı.

AĞUSTOS 2023'TEN BU YANA CEZAEVİNDE



Pakistan'da "Toshakhana 2" olarak adlandırılan dava, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2021'deki resmi ziyareti sırasında Büşra Bibi'ye hediye ettiği mücevher seti içeriyor. Pakistan'ın devlet hediyeleriyle ilgili kurallarına göre bu eşyalar Pakistan'ın Toshakana departmanına (devlet hazinesi) gidiyor, ancak politikacılar bu eşyaları geri satın alabiliyor. Ancak Khan'ın mücevher setini piyasa değeri olan 285 bin 521 dolardan daha düşük bir fiyata geri satın almadan önce özel bir firmadan değerinin altında bir fiyat vermesini istediği iddia ediliyor.



Imran Khan daha önce farklı bir Toshakhana davasından ise beraat etmişti.



Ağustos 2023'ten beri cezaevinde olan Khan 100'den fazla davada yargılanıyor.