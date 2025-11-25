Eski Papa'nın aracı Gazzeli çocuklara umut oldu

Katoliklerin eski ruhani lideri Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatından önce "papamobil" olarak anılan araçlarından birini gazzeli hasta çocukların tedavisi için bağışladığı açıklanmıştı.

Halkı selamlamak için kullanılan otomobil, Gazzeli çocuklara hizmet verebilecek şekilde dönüştürüldü. Şoför ve doktorun bulunacağı araçta, teşhis, muayene ve tedavi için gerekli ekipmanların yer alacağı, ayrıca enfeksiyonlar için hızlı testler, dikiş kitleri, şırıngalar ve iğneler bulunuyor.

Fransisken rahibi Peder İbrahim Faltas ve Kardinal Anders Arborelius Batı Şeria'daki Beytüllahim'de dönüştürülen aracı gösterdi.

Papa Francis tarafından kullanılan ve mobil kliniğe dönüştürülmüş araç için dualar edildi.