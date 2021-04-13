Eski Playboy modelinin sahip olduğu dünyanın en büyük tavşanı 'Darius' kaçırıldı: Bulana 11 bin lira ödül

Eski bir Playboy modeli ve ünlü bir tavşan yetiştiricisi olan Annette Edwards, hafta sonu İngiltere'nin Worcestershire bölgesindeki evinden çalınan tavşanı bulan kişiye bin sterlin (yaklaşık 11 bin Türk Lirası) ödül vereceğini açıkladı. 129 santimetre uzunluğundaki ''Darius'' adlı hayvan, 2010 yılında Guinness Dünya Rekoru'na layık görüldü ve o zamandan beri dünyanın en büyük tavşanı olma rekorunu elinde bulunduruyor.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 13:28

Eski Playboy modelinin sahip olduğu dünyanın en büyük tavşanı 'Darius' kaçırıldı: Bulana 11 bin lira ödül

İlişkili Haberler

Türkiye'de mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkiye'de mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Borat 2, en uzun adlı Oscar adayı film olarak Guinness rekoru kırdı

Borat 2, en uzun adlı Oscar adayı film olarak Guinness rekoru kırdı

Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

Guinness'te ilginç rekor: 12 kardeşin yaşları toplamı 1042

68 yaşındaki bir çocuk annesi Edwards, 10 yaşındaki tavşanın kaybolması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve polislerin her yerde Darius’u aradığını söyledi. Ancak şimdiye kadar şüphelilere ilişkin hiçbir ayrıntıya ulaşılamadı.

DARIUS'UN YAVRULARI DA DÜNYA REKORU KIRMAYA ADAY

Bununla birlikte, bu kadar büyük bir tavşan yetiştirmenin zorlu bir süreç olduğunu aktaran Edwards, onlara gereken besinleri sağlamak için ayda yaklaşık 7 bin dolar harcadığını (yaklaşık 57 bin Türk Lirası) ifade etti. Darius’un yavruları olan Lewis ve Daisy May’in her ikisinin de 120 santimetreyi geçtiğini aktaran eski model, onlarda da yeni bir dünya rekoru beklediğini söyledi.  

Diğer taraftan West Mercia Polisi Sözcüsü Daren Riley tavşan hırsızlığını araştırdıklarını doğrulayarak, "Worcestershire, Stoulton'daki evinden ödüllü bir tavşanın çalınması hakkında bilgi vermek  istiyoruz. Kıtasal dev tavşanın, 10 Nisan Cumartesi - 11 Nisan Cumartesi gecesi, sahiplerinin mülkünün bahçesindeki muhafazasından çalındığını düşünüyoruz. Olayı soruşturmaya devam ediyoruz" dedi.

UNITED AIRLINES DAVA EDİLDİ

Bu arada Darius’un çalışması, Edwards’ın tavşanlarından birinin başına gelen ilk trajedi değil. 2017 yılında, Darius’un daha sonra dünyanın en büyük tavşanı olacağı tahmin edilen oğlu Simon, United Airlines'ın Londra'dan ABD'deye yaptığı uçuş sırasında gizemli bir şekilde öldü.

United Airlines daha sonra Simon’ın Iowa’daki muhtemel alıcıları tarafından dava edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...