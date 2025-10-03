Eski rahip istismar suçlamalarını kabul etti

ABD’nin Teksas eyaletinde kurduğu Gateway Kilisesi'yle tanınan 64 yaşındaki Robert Preston Morris bir çocuğa karşı beş ayrı uygunsuz eylemde bulunduğunu itiraf etti.

AP'de yer alan haberde, Başsavcı Gentner Drummond, istismarın 1982 yılında başladığını ve mağdurun o dönemde yalnızca 12 yaşında olduğunu açıkladı.

Drummond, “Bu dava, failin güven ve otorite konumunu kötüye kullanan bir papaz olması nedeniyle daha da iğrenç” ifadelerini kullandı.

10 YIL ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

Mahkeme anlaşmasına göre Morris, 10 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve ilk 6 ayını Osage County Hapishanesi’nde geçirecek. Ayrıca cinsel suçlu olarak kayda alınacak, Texas yetkililerince denetlenecek ve mağdura tazminat ödeyecek.

"ADALET SONUNDA YERİNİ BULDU"

Şu anda 55 yaşında olan mağdur Cindy Clemishire, “Adalet sonunda yerini buldu. Beni 12 yaşında manipüle eden ve istismar eden adam sonunda parmaklıklar ardında olacak” dedi. Clemishire, yaşadıklarını paylaşarak diğer mağdurlara da cesaret vermeyi amaçladığını vurguladı.



SİYASİ BAĞLANTILARI VARDI

Morris, 2000 yılında kurduğu Gateway Kilisesi ile ABD’nin en büyük evanjelik topluluklarından birine liderlik etmişti. Daha önce Donald Trump’ın Evanjelik Danışma Kurulu’nda görev almış, kilise de 2020’de Trump’ı Dallas’taki kampüsünde ağırlamıştı.

Kilise yönetimi, dava sonrası yorum yapmayı reddetti.