Eski rapçi başbakan seçildi, yemin ederek göreve başladı

Nepal ’de rapçi kökenli siyasetçi Balendra Şah, seçim zaferinin ardından başbakan olarak yemin etti. 35 yaşındaki Shah, uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden ülkede hükümet kurma görevini üstlendi.

Şah’ın liderliğindeki parti, 5 Mart’ta yapılan seçimlerde 275 sandalyeli parlamentoda 182 koltuk kazanarak açık ara birinci oldu.

Z KUŞAĞI PROTESTOLARININ ARDINDAN GELEN ZAFER

Seçimler, geçen yıl eylülde yolsuzluk karşıtı Z kuşağı protestolarının ardından düzenlenen ilk oylama oldu. Protestolarda 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Siyasi analistler, Şah hükümetinin ilk sınavının, protestolardaki şiddeti araştıran komisyon raporunu hayata geçirmek olacağını belirtiyor. Raporda, dönemin başbakanı K.P. Sharma Oli dahil sorumluların yargılanması öneriliyor.

NEPAL'İN EN GENÇ LİDERLERİNDEN

Eski Katmandu Belediye Başkanı olan Şah, son on yılların en genç başbakanlarından biri olurken, Hindistan sınırındaki güney ovalarında yaşayan Madhesi kökenli ilk lider olarak da tarihe geçti.

Şah, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende diplomatlar ve üst düzey yetkililerin katılımıyla yemin etti.

1990'DAN BERİ 32 HÜKÜMETİN HİÇBİRİ GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Nepal’de halkın beşte biri yoksulluk sınırında yaşıyor. Ülkede işsizlik ve yaygın yolsuzluk, gençlerin öncülük ettiği protestoların temel nedenleri arasında yer aldı.

Ülkede 1990’dan bu yana kurulan 32 hükümetin hiçbiri görev süresini tamamlayamadı. Yeni hükümetten, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve hızlı icraat bekleniyor.