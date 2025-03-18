Eski Ukrayna lideri Poroşenko’dan Zelenski’ye: “Ülkeyi diktatörlüğe sürükleyen mutsuz lider”

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de BILD gazetesine konuştu.



Mevcut Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi eleştiren Poroşenko, halefini ‘ülkeyi diktatörlüğe sürüklemekle’ suçladı:



"O, ulusu diktatörlüğe doğru sürükleyen bir ekibin mutsuz bir lideri. Ancak Ukrayna, Rusya değil ve biz Ukrayna’da bir diktatörlüğün kurulmasına izin vermeyeceğiz. İşte en büyük fark bu."



ESKİ LİDER YAPTIRIM ALTINDA

“HUKUK DEVLETİ İHLAL EDİLİYOR”

Poroşenko, Ukrayna’da Zelenski’nin en büyük siyasi rakibi olarak görülüyor. 2014-2019 yılları arasında ülkeyi yöneten Poroşenko, ‘Avrupa Dayanışması’ isimli en büyük muhalefet partisinin lideri olarak yaptırımlara tabi tutulmuş durumda. Ülke dışına çıkmasına izin verilmiyor ve mal varlıklarına erişimi engellenmiş durumda.Kendisine ve partisine yönelik yaptırımları “özgürlüğe ve demokrasiye saldırı” olarak nitelendiren Poroşenko, Ukrayna’da ‘vatana ihanetle’ yargılansa da, destekçileri Zelenski’nin rakibini susturmak amacıyla siyasi motivasyonlu bir kampanya yürüttüğünü savunuyor.

Aleyhinde açılan davanın ülkesinin ‘Avrupa’daki geleceğine saldırı’ anlamına geldiğini söyleyen Poroşenko, “Çünkü şu anda vahşice ihlal edilen hukuk devleti ilkesi, Avrupa entegrasyonumuz için hayati önem taşıyor” dedi ve şunları söyledi:



"Ben, herhangi bir açıklama olmaksızın yaptırım uygulanan tek siyasi lider, tek muhalefet lideriyim. Burada olup bitenler anayasaya aykırı, yasadışı, ortada herhangi bir mahkeme kararı yok. Bu tamamen aptalca, yasa dışı ve kriminal bir hukuk ihlalidir."

TRUMP’IN EKİBİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Zelenski ile tartışmasının ardından Trump'ın müttefiklerinin Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden ve eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden bir isimle görüştüğü iddia edilmişti.





