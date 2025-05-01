Eski uydular ozon tabakasını inceltiyor

Yeni bir araştırmada uyduların atmosfere girerek yanması sonucu çıkan kimyasaların iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesini tetiklediği belirlendi.



Jeofizik Araştırma Dergisinde yayımlanan araştırmaya göre halen 9 binden fazla uydu, hava tahmini, iletişim, denizcilik ve küresel gözlem için kullanılıyor.



2040'a kadar bu sayının 60 bin'e çıkacağı tahmin ediliyor.



Uyduların kullanım ömrü yaklaşık 5 yıl.

Eski uyduların çoğu irtifa kaybediyor, atmosfere girerek yanıyor.



Araştırmada uyduların yanmasıyla çıkan gazların ozon tabakası ve iklim değişikliği üzerindeki etkileri incelendi.



Yapılan bilgisayar simülasyonunda, uyduların yanmasıyla 2040'a kadar yıllık 10 bin ton alüminyum oksitin atmosfere yayılacağı belirlendi.



Bunların atmosferin üst katmanlarında birikmesinin 1,5 derecelik sıcaklık farklılıklarına yol açacağı ve rüzgar hızını azaltacağı öngörülüyor. Bu durumun ozon deliğinin küçülmesini durdurabileceği belirtiliyor.



Uyduların yanmasıyla atmosfere yayılan titanyum, lityum, demir ve bakırın etkileriyle ilgili olaraksa henüz bir modelle yapılamadı.