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Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Junior, iki fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Sağdaki fotoğraf 2015'te Almanya'da düzenlenen G7 zirvesine ait. Bu fotoğrafta dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve diğer G7 liderleri aynı bankta rahat bir şekilde oturuyor.

Diğer fotoğraf ise Kanada'da haftasonu yapılan G7 zirvesinden. Bu karede Trump oturuyor diğer G7 liderleri ise onu ikna etmeye çalışırken görülüyor.

Donald Trump Jr. fotoğrafları paylaşırken ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bir sözünden alıntı yaptı. Bolton "Diğer ülkelerin Amerika'nın yanlarında olmalarını bekledikleri bir başka G7 zirvesi daha. Başkan bugün açıkca ifade etti. Bundan sonra böyle olmayacak." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, gergin biten G7 zirvesi sonrası Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamayla başta kanada olmak üzere en yakın müttefiklerini çok sert bir dille eleştirmiş ve G7 ortak bildirgesini de imzalamaktan vazgeçmişti.